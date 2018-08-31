В Пермском крае осудили водителя автобуса, по вине которого погиб полицейский

В городе Чайковский в Пермском крае перед судом предстал 50-летний водитель автобуса, по вине которого погиб полицейский.

Инцидент случился вечером 5 декабря 2017 года. Мужчина, управляя автобусом, нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу служебному автомобилю полиции, движущемуся по встречной полосе. В результате произошло лобовое столкновение автомобилей. Полицейский, находившийся за рулем, погиб на месте, пассажиры получили тяжелые травмы.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на один год.

Напомним, УФСБ ищет очевидцев смертельной аварии с участием следователя в Энгельсе.