Управленческий аттракцион в Казанском цирке: номер «Без головы»

Казанский цирк остался без руководителя: «Реальному времени» стало известно, что предложенная республиканским минкультом месяц назад кандидатура на эту должность неожиданно отпала.

Напомним, занимавший в течение четверти века должность директора Казанского цирка Дамир Шарифуллин в начале августа был неожиданно уволен с формулировкой «по собственному желанию». Тогда же министр культур РТ Ирада Аюпова назвала в качестве кандидата на роль нового директора Казанского цирка директора Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая филармонии Кадима Нуруллина. Однако сегодня министр культуры сообщила «Реальному времени», что Нуруллин останется на прежнем месте работы. Подробности о причинах смены руководства цирка и требованиях, выдвигаемых министерством к будущему руководителю – в материале «Реального времени».