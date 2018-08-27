Apple представит три новых iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить три новые модели IPhone. При этом все три будут улучшенными версиями предыдущих смартфонов.
Один будет похож на IPhone X, но с увеличенным экраном. Второй — бюджетная версия IPhone 8 (наподобие 5C), а третьим станет телефон с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем, акцент в котором будет сделан на быстроту работы и на высокое качество фотоснимков на камеру устройства, сообщает Bloomberg.
Напомним, смартфоны IPhone не попали в список лучших гаджетов, выпущенных в 2018 году.ТехнологииIT
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