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Apple представит три новых iPhone

18:23, 27.08.2018
Apple представит три новых iPhone
Фото: flickr.com

Американская компания Apple планирует выпустить три новые модели IPhone. При этом все три будут улучшенными версиями предыдущих смартфонов.

Один будет похож на IPhone X, но с увеличенным экраном. Второй — бюджетная версия IPhone 8 (наподобие 5C), а третьим станет телефон с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем, акцент в котором будет сделан на быстроту работы и на высокое качество фотоснимков на камеру устройства, сообщает Bloomberg.

Напомним, смартфоны IPhone не попали в список лучших гаджетов, выпущенных в 2018 году.

ТехнологииIT
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