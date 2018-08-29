Новости общества

14:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

РЖД может профинансировать ремонт стадиона «Локомотив» в Казани

13:59, 29.08.2018
РЖД может профинансировать ремонт стадиона «Локомотив» в Казани
Фото: pixabay.com

Президент РТ Рустам Минниханов и гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров ознакомились с проектом реконструкции стадиона «Локомотив».

Белозеров предложил рассмотреть возможность софинансирования компанией РЖД ремонтных работ в помещениях спорткомплекса, сообщает пресс-служба президента РТ.

В рамках капремонта планируется обновить здание спорткомплекса, оборудовать легкоатлетические дорожки и лыже-роллерную трассу.

Ранее Минниханов и Белозеров дали старт строительству ледового дворца в поселке Юдино.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Олегом Бачуриным, председателем правления ООО КБЭР «Банк Казани»

Сюжеты

Все сюжеты