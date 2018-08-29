РЖД может профинансировать ремонт стадиона «Локомотив» в Казани
Президент РТ Рустам Минниханов и гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров ознакомились с проектом реконструкции стадиона «Локомотив».
Белозеров предложил рассмотреть возможность софинансирования компанией РЖД ремонтных работ в помещениях спорткомплекса, сообщает пресс-служба президента РТ.
В рамках капремонта планируется обновить здание спорткомплекса, оборудовать легкоатлетические дорожки и лыже-роллерную трассу.
Ранее Минниханов и Белозеров дали старт строительству ледового дворца в поселке Юдино.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым