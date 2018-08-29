Минниханов дал старт строительству ледового дворца в Юдино

Президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров дали старт строительству ледового дворца в казанском поселке Юдино.



«Проект разработан, документация есть, все решения приняты. Я уверен, что на следующий год мы вместе с вами сыграем на новом катке», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

Фотографии с юными спортсменами поселка президент выложил на своей странице в Instagram.

Белозеров поблагодарил руководство республики за внимание к поселку железнодорожников.

«Уверен, что многие юные спортсмены, которые будут заниматься в этом дворце, в будущем в качестве своей профессии выберут работу на железной дороге», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Казани может появиться новый школьный маршрут из поселка Беляевского в Юдино.