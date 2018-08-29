Минниханов дал старт строительству ледового дворца в Юдино
Президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров дали старт строительству ледового дворца в казанском поселке Юдино.
«Проект разработан, документация есть, все решения приняты. Я уверен, что на следующий год мы вместе с вами сыграем на новом катке», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.
Фотографии с юными спортсменами поселка президент выложил на своей странице в Instagram.
Юные спортсмены из Юдино!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 29 Авг 2018 в 2:50 PDT
Белозеров поблагодарил руководство республики за внимание к поселку железнодорожников.
«Уверен, что многие юные спортсмены, которые будут заниматься в этом дворце, в будущем в качестве своей профессии выберут работу на железной дороге», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Казани может появиться новый школьный маршрут из поселка Беляевского в Юдино.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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