ЗАО «ФОН» получило требования на 142 миллиона рублей

ООО «ФОН» потребовало включить в реестр кредиторов ЗАО «ФОН» долг в 142 млн рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий на сайте единого реестра сведений о банкротствах.



Как следует из сообщения, требования основаны на договорах займа и перевода долга:

На сумму 69,5 млн рублей, основанное на договоре займа от 28.02.2011 года;

На сумму 59,4 млн рублей, основанное на договоре займа от 13.05.2013 года;

13,1 млн рублей, основанное на договоре перевода долга от 01.10.2016 года;

Ранее сообщалось, что «ФОНу» предъявили требования почти на 216 млн рублей.