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ЗАО «ФОН» получило требования на 142 миллиона рублей

10:46, 29.08.2018
ЗАО «ФОН» получило требования на 142 миллиона рублей
Фото: pixabay.com

ООО «ФОН» потребовало включить в реестр кредиторов ЗАО «ФОН» долг в 142 млн рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий на сайте единого реестра сведений о банкротствах.

Как следует из сообщения, требования основаны на договорах займа и перевода долга:

  • На сумму 69,5 млн рублей, основанное на договоре займа от 28.02.2011 года;
  • На сумму 59,4 млн рублей, основанное на договоре займа от 13.05.2013 года;
  • 13,1 млн рублей, основанное на договоре перевода долга от 01.10.2016 года;

Ранее сообщалось, что «ФОНу» предъявили требования почти на 216 млн рублей.

ПроисшествияБизнес Татарстан
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