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В Перми при взрыве топливного бака локомотива погиб газосварщик

09:25, 29.08.2018
В Перми при взрыве топливного бака локомотива погиб газосварщик
Фото: pixabay.com

В Перми произошел взрыв топливного бака локомотива на заводе, в результате которого погиб газосварщик.

Инцидент случился 28 августа. 47-летний рабочий ремонтировал железнодорожный локомотив. Неожиданно взорвался топливный бак. Мужчина скончался на месте, рассказали в региональном СУ СКР.

На данный момент следователи выясняют причины трагедии. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.

Напомним, в июле на АвтоВАЗе в Тольятти произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Происшествия
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