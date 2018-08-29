В Перми при взрыве топливного бака локомотива погиб газосварщик
В Перми произошел взрыв топливного бака локомотива на заводе, в результате которого погиб газосварщик.
Инцидент случился 28 августа. 47-летний рабочий ремонтировал железнодорожный локомотив. Неожиданно взорвался топливный бак. Мужчина скончался на месте, рассказали в региональном СУ СКР.
На данный момент следователи выясняют причины трагедии. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.
Напомним, в июле на АвтоВАЗе в Тольятти произошел несчастный случай со смертельным исходом.Происшествия
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