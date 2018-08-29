Суд обязал исполком Челнов снять неправильно положенный асфальт в центре города

Арбитражный суд удовлетворил иск АО «Татэнерго» к исполкому Набережных Челнов из-за асфальта, положенного в центре города.

Энергетики требовали снять асфальто-бетонное покрытие и бордюрный камень на улице Академика Рубаненко в связи с тем, что они попали в охранную зону тепловых сетей, передает Chelny-biz.ru.



Третьими лицами по делу были Приволжское управление Ростехнадзора и Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Минтрансе РТ.

В итоге суд полностью удовлетворил иск. В течение месяца власти Набережных Челнов должны снять неправильный положенный асфальт с проезжей части.