Психолога из Казани обвинили в сексизме из-за теста с велосипедами

Казанского психолога Антона Шутова обвинили в сексизме из-за «ненаучного» теста с велосипедами.

На своей странице в Twitter он предложил читателям взять лист бумаги и нарисовать по памяти велосипед. Психолог заявил, что результаты должны показать разницу мышления между парнями и девушками не в пользу последних. По его мнению, девушки чаще не могут нарисовать велосипед без ошибок.

Часть пользователей назвали тест сексистским, другие обвинили Шутова в антинаучности теста и некоторых других высказываний в треде о психологии.



«В моем понимании и подаче этот метод не унижает женщин, не утверждает, что они слабее, ниже, чем мужчины, а всего лишь определяет некоторые представления, обозначенные в социальной психологии на рубеже веков. Вместе с современно мыслящим сообществом я иду против мифов и предубеждений», — прокомментировал TJ психолог.

Между тем, читатели продолжают присылать Шутову рисунки велосипедов. Ошибки встречаются у девушек и парней.