В Казани 50 принадлежавших DOMO квартир продали за 267 млн рублей

50 квартир и 10 парковочных мест, принадлежащих ООО «DOMO», на торгах выкупило ООО «Банковский Долговой Центр» за 266,8 млн рублей.

Недвижимость располагается в Казани по адресу: ул. Достоевского, 52. Договор был заключен еще 23 августа, следует из сообщения на сайте единого федерального реестра о банкротстве.

Ранее от одной из компаний группы DOMO потребовали 200 млн рублей.