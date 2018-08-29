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Недвижимость

В Казани 50 принадлежавших DOMO квартир продали за 267 млн рублей

07:00, 29.08.2018
В Казани 50 принадлежавших DOMO квартир продали за 267 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

50 квартир и 10 парковочных мест, принадлежащих ООО «DOMO», на торгах выкупило ООО «Банковский Долговой Центр» за 266,8 млн рублей.

Недвижимость располагается в Казани по адресу: ул. Достоевского, 52. Договор был заключен еще 23 августа, следует из сообщения на сайте единого федерального реестра о банкротстве.

Ранее от одной из компаний группы DOMO потребовали 200 млн рублей.

Недвижимость Татарстан
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