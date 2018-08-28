В Нижнем Новгороде вода шести водоемов не соответствует санитарным нормам
Нижегородское управление Роспотребнадзора сообщило о состоянии водоемов на территории города. Шесть из них не соответствуют санитарным нормам.
На 28 августа в Нижнем Новгороде взято более 1,6 тысячи проб воды в городских озерах и реках, сообщает пресс-служба ведомства.
Из 13 водоемов шесть являются опасными для купания и отдыха. Микробиологическим показателям не соответствуют следующие озера:
- Больничное — Березовая роща в Канавинском районе,
- Сортировочное — улица Архангельская, дом № 14 в Канавинском районе,
- Лунское в Сормовском районе,
- Пестичное в Сормовском районе,
- Парковое в Сормовском районе,
- Третье озеро Щелоковского хутора в Советском районе.
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