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В Нижнем Новгороде вода шести водоемов не соответствует санитарным нормам

16:31, 28.08.2018
В Нижнем Новгороде вода шести водоемов не соответствует санитарным нормам
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Нижегородское управление Роспотребнадзора сообщило о состоянии водоемов на территории города. Шесть из них не соответствуют санитарным нормам.

На 28 августа в Нижнем Новгороде взято более 1,6 тысячи проб воды в городских озерах и реках, сообщает пресс-служба ведомства.

Из 13 водоемов шесть являются опасными для купания и отдыха. Микробиологическим показателям не соответствуют следующие озера:

  • Больничное — Березовая роща в Канавинском районе,
  • Сортировочное — улица Архангельская, дом № 14 в Канавинском районе,
  • Лунское в Сормовском районе,
  • Пестичное в Сормовском районе,
  • Парковое в Сормовском районе,
  • Третье озеро Щелоковского хутора в Советском районе.
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