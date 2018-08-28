В Нижнем Новгороде вода шести водоемов не соответствует санитарным нормам

Нижегородское управление Роспотребнадзора сообщило о состоянии водоемов на территории города. Шесть из них не соответствуют санитарным нормам.

На 28 августа в Нижнем Новгороде взято более 1,6 тысячи проб воды в городских озерах и реках, сообщает пресс-служба ведомства.

Из 13 водоемов шесть являются опасными для купания и отдыха. Микробиологическим показателям не соответствуют следующие озера: