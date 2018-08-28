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Происшествия

В Набережных Челнах столкнулись бронеавтомобиль и грузовик

09:59, 28.08.2018
В Набережных Челнах столкнулись бронеавтомобиль и грузовик
Фото: скриншот vk.com/chelvk

Сегодня ночью на Орловском кольце в Набережных Челнах столкнулись бронеавтомобиль и грузовик. Фотографии ДТП в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали очевидцы.

Подробности происшествия и сведения о пострадавших уточняются.

Ранее в Курске после военного парада, посвященного 75-летию победы в Курской битве, танк Т-34 перевернулся при заезде на трейлер. Тогда никто не пострадал, а военную машину погрузили на трал и доставили в пункт дислокации.

Происшествия Татарстан
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