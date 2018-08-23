В Сети появилось видео перевернувшегося после парада в Курске танка Т-34

В Курске после военного парада, посвященного 75-летию победы в Курской битве, танк Т-34 перевернулся при заезде на трейлер. Очевидцы опубликовали соответствующее видео на YouTube.

В штабе Западного военного округа рассказали, что инцидент произошел в 12.10 по московскому времени. Механик-водитель танка не пострадал.

«Ремонтное подразделение, прибывшее на место, оперативно погрузило танк на трал, после чего бронемашина была доставлена в пункт дислокации», — цитирует сообщение пресс-службы ЗВО «Интерфакс».



Всего в параде участвовали более 1,5 тыс. военнослужащих и 78 единиц военной техники, состоящей на вооружении соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО и войск Курского территориального гарнизона, отмечается на сайте городской администрации Курска.