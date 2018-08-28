Боярский сообщил о возвращении в «Гардемарины»

Актер Михаил Боярский подтвердил свое участие в фильме «Гардемарины-4». Он сыграет погибшего в прошлой части шевалье де Брильи.

«Идея не моя, но я с удовольствием принял предложение Светланы Дружининой (режиссера фильма, — прим. ред.). <…> Там будут играть мои друзья, в том числе Дмитрий Харатьян», — рассказал Боярский телеканалу «360».

Народный артист РСФСР подчеркнул, что его больше интересует не сыгранная им роль, а то, каким выйдет новый фильм.

Съемки картины стартовали 25 августа.

Ранее Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером 2018 года с доходом 239 млн долларов.