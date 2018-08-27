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В двух нижегородских телекомпаниях ожидаются масштабные сокращения — СМИ

18:51, 27.08.2018

В Нижнем Новгороде могут пройти сокращения в двух телекомпаниях. Сотрудники телекомпании «Волга» и ННТВ могут быть уволены в ближайшее время.

Руководство «Волги» сократит до 70% штата, пишет businessportal.pro. Для ННТВ это будет пятая волна увольнений за последние несколько лет.

Напомним, что владелец Forbes распустил редакции журналов GEO и «Gala Биография».


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