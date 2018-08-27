Черчесов: «Акинфеев поедет смотреть колено, Смолова пока трогать не будем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не вызвал в национальную команду для подготовки к матчу Лиги наций с Турцией и контрольной встрече с Чехией голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и нападающего «Локомотива» Федора Смолова.



«С Акинфеевым мы пару дней назад разговаривали, у него плановый медосмотр в Германии. Поедет смотреть колено. Смолов перешел в новую команду, только-только начинает себя находить, решили его не вызывать. Я был на матче «Локомотива», решили, что пока не будем его трогать, пусть проявляет себя в новом клубе. Чтобы и там закрепился и нам был полезен. Потому что в последнее время вокруг него много шума. Мы это и с Артемом делали, когда он перешел в «Арсенал», после этого он нам помог», — передает слова Черчесова корреспондент Sport24.ru.