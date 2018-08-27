Сын экс-главы Верхнеуслонского района оформил землю на Волге за 2 рубля за квадратный метр

Сын экс-главы Верхнеуслонского района Александр Осянин оформил землю за 2 рубля за квадратный метр. При этом землю на соседнем участке на берегу Волги оценивают в 31 раз дороже.



Участок площадью 8,4 тыс. кв. м Осянин оформил в 2016 году за 16,6 тыс. рублей. Земля находится рядом с участком, принадлежавшим ранее его отцу (ныне владелец — «Ак Барс» Банк). К слову, землю банка оценивают в 62 рубля за 1 кв. м.

Отмечается, что по документам земля Осянина предназначена «для ведения садоводства», категория земель — «сельскохозяйственного назначения».

Подробнее о хозяевах правого берега Волги Верхнеуслонского района — в материале «Реального времени».