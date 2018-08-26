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НМГ выкупила 4% акций Первого канала у Абрамовича

20:19, 26.08.2018
НМГ выкупила 4% акций Первого канала у Абрамовича
Фото: wikimedia.org / Londonpixels

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) приобрела у российского бизнесмена Романа Абрамовича 4% акций Первого канала.

Сумма сделки не сообщается, передает «Коммерсант». НМГ через компанию «Растрком-2002» принадлежало 25% акций телеканала, а компании ОРТ-КБ господина Абрамовича — 24%.

Отмечается, что у НМГ стало 29% акций, а у Романа Абрамовича — 20%. Еще 51% Первого канала принадлежит государству.

Ранее сообщалось, что Абрамович сократил свою долю в Первом канале с 24% до 20%. СМИ также называли НМГ возможным покупателем.

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