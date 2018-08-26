НМГ выкупила 4% акций Первого канала у Абрамовича

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) приобрела у российского бизнесмена Романа Абрамовича 4% акций Первого канала.



Сумма сделки не сообщается, передает «Коммерсант». НМГ через компанию «Растрком-2002» принадлежало 25% акций телеканала, а компании ОРТ-КБ господина Абрамовича — 24%.

Отмечается, что у НМГ стало 29% акций, а у Романа Абрамовича — 20%. Еще 51% Первого канала принадлежит государству.

Ранее сообщалось, что Абрамович сократил свою долю в Первом канале с 24% до 20%. СМИ также называли НМГ возможным покупателем.