Глава МИД Австралии покидает свой пост
Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп объявила об уходе со своего поста.
«Сегодня я известила премьер-министра о том, что я покидаю занимаемую мной в кабинете должность министра иностранных дел. Это была честь»,— написала она в Twitter. Причины ухода политик не назвала.
Бишоп занимала кресло министра с 2013 года.
Ранее она подтвердила, что два российских дипломата покинули Австралию.ОбществоВласть
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