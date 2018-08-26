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Глава МИД Австралии покидает свой пост

08:21, 26.08.2018
Глава МИД Австралии покидает свой пост
Фото: commons.wikimedia.org

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп объявила об уходе со своего поста.

«Сегодня я известила премьер-министра о том, что я покидаю занимаемую мной в кабинете должность министра иностранных дел. Это была честь»,— написала она в Twitter. Причины ухода политик не назвала.

Бишоп занимала кресло министра с 2013 года.

Ранее она подтвердила, что два российских дипломата покинули Австралию.

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