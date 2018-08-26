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Уязвимость в онлайн-магазине Apple раскрыла PIN-коды 72 млн пользователей

01:27, 26.08.2018
Уязвимость в онлайн-магазине Apple раскрыла PIN-коды 72 млн пользователей
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Данные более 72 млн абонентов T-Mobile оказались в сети из-за дыры в безопасности на онлайн-площадке Apple.

Баг веб-сайта компании давал возможности бесконечно подбирать четырехзначный пароль к совершенно любому номеру телефона, выпущенному оператором T-Mobile, пишут «Актуальные новости».

После этого представители Apple решили выявленную проблему и посоветовали пользователям сменить PIN-код.

Ранее сообщалось, что шестнадцатилетний школьник из австралийского Мельбурна взломал серверы Apple, загрузил с них 90 Гб данных и получил доступ к учетным записям пользователей компан

ТехнологииIT
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