Уязвимость в онлайн-магазине Apple раскрыла PIN-коды 72 млн пользователей

Данные более 72 млн абонентов T-Mobile оказались в сети из-за дыры в безопасности на онлайн-площадке Apple.

Баг веб-сайта компании давал возможности бесконечно подбирать четырехзначный пароль к совершенно любому номеру телефона, выпущенному оператором T-Mobile, пишут «Актуальные новости».

После этого представители Apple решили выявленную проблему и посоветовали пользователям сменить PIN-код.

Ранее сообщалось, что шестнадцатилетний школьник из австралийского Мельбурна взломал серверы Apple, загрузил с них 90 Гб данных и получил доступ к учетным записям пользователей компан