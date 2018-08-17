Подросток из Мельбурна взломал серверы Apple и скачал 90 Гб «защищенных файлов»
Шестнадцатилетний школьник из австралийского Мельбурна взломал серверы Apple, загрузил с них 90 Гб данных и получил доступ к учетным записям пользователей компании.
Юного хакера удалось вычислить совместными усилиями сотрудников США и Австралии в одной из частных школ Мельбурна, передает Rusbase.
Правоохранительные органы провели обыск в доме подростка, изъяли два ноутбука, с которых школьник взломал системы безопасности Apple. Полиция также забрала мобильный телефон и съемный жесткий диск школьника.
Ранее о хакерской атаке на федеральную ветеринарную информационную систему (ВетИС) сообщили в Россельхознадзоре.ТехнологииТелекоммуникации
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