Подросток из Мельбурна взломал серверы Apple и скачал 90 Гб «защищенных файлов»

Шестнадцатилетний школьник из австралийского Мельбурна взломал серверы Apple, загрузил с них 90 Гб данных и получил доступ к учетным записям пользователей компании.

Юного хакера удалось вычислить совместными усилиями сотрудников США и Австралии в одной из частных школ Мельбурна, передает Rusbase.

Правоохранительные органы провели обыск в доме подростка, изъяли два ноутбука, с которых школьник взломал системы безопасности Apple. Полиция также забрала мобильный телефон и съемный жесткий диск школьника.

Ранее о хакерской атаке на федеральную ветеринарную информационную систему (ВетИС) сообщили в Россельхознадзоре.