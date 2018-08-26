Создатели «Стражей Галактики» остановили работу над третьей частью

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Компания The Walt Disney Studios и студия Marvel Studios приостановили работу над третьей частью фильма «Стражи Галактики».



«Выход фильма отложили. Disney никогда не устанавливала точную дату премьеры третьей части», — передает РИА «Новости».

Отмечается, что создатели фильма планировали начать съемки в январе или феврале 2019 года, но после увольнения режиссера Джеймса Ганна компания не смогла найти ему замену. Съемочную группу пришлось распустить.

Ранее пермский иллюстратор и художник Леся Гусева создала собственную вселенную под названием «Пенсионерия», где изобразила, как будут выглядеть известные герои комиксов и мультфильмов на пенсии.