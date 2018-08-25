Дорожники Нижнего Новгорода откроют Мызинский мост 1 ноября

Власти Нижнего Новгорода обещают полностью открыть Мызинский мост 1 ноября. К 1 сентября удастся открыть только 4 полосы.

«Если пытаться ускорить ремонт всех шести полос к 1 сентября, то, к сожалению, будет нарушена технология. В свою очередь, это может сказаться на прочности моста и привести к неконтролируемым последствиям», — рассказал глава города Владимир Панов.

Он также отметил, что бюджету придется выделить больше денег на работы, передает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадима Власова, ремонт моста разделен на два этапа. В 2018 году из бюджета Нижегородской области на ремонт Мызинского моста выделено 190 млн рублей, из бюджета Нижнего Новгорода — 1,9 млн рублей. В 2019 году на эти цели запланировано 214,4 млн рублей из областного бюджета и 2,16 млн рублей — из муниципального.

Ранее уже сообщалось, что городские власти намерены на первом этапе отремонтировать проезжую часть моста. В 2019 году должен быть выполнен ремонт тротуаров, заменены ограждения моста и обновлено освещение.