Курс доллара упал на закрытии торгов до 67 рублей

Курс доллара на закрытии торгов 24 августа составил 67,0845 рубля. При этом доллар упал на 1,2 п.п. по сравнению с уровнем на утренних торгах.



Максимальная отметка за сутки была зафиксирована на уровне 68,2985 рубля, следует из данных Finanzen.net.

В свою очередь, курс евро на закрытии торгов составил 78,04 рубля, снизившись на 0,8 п.п.

Напомним, на открытии Московской биржи доллар торговался на уровне 67,7 рубля, евро — 78,4 рубля.