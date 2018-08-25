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Курс доллара упал на закрытии торгов до 67 рублей

01:23, 25.08.2018
Курс доллара упал на закрытии торгов до 67 рублей
Фото: pixabay.com

Курс доллара на закрытии торгов 24 августа составил 67,0845 рубля. При этом доллар упал на 1,2 п.п. по сравнению с уровнем на утренних торгах.

Максимальная отметка за сутки была зафиксирована на уровне 68,2985 рубля, следует из данных Finanzen.net.

В свою очередь, курс евро на закрытии торгов составил 78,04 рубля, снизившись на 0,8 п.п.

Напомним, на открытии Московской биржи доллар торговался на уровне 67,7 рубля, евро — 78,4 рубля.

ЭкономикаФинансы
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