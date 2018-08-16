Google раскроет сведения о покупателях политической рекламы

Американская компания Google раскроет информацию о покупателях политической рекламы на платформе и суммах, которые они потратили.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании, подобная мера коснется рекламодателей, которые, начиная с 31 мая 2018 года, потратили на политическую рекламу в Google более $500.

Ожидается, что Google еженедельно будет обновлять данные, что позволит пользователям отслеживать свежие рекламные публикации, а также новых рекламодателей.

Отметим, что ранее на подобные меры пошли Facebook и Twitter.