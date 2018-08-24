В Татарстане на Курбан-байрам принесли в жертву почти 11 тыс. баранов

В Татарстане на Курбан-байрам принесли в жертву более 10,9 тыс. баранов. Это почти на тысячу больше, чем в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ, по традиции треть мяса жертвенных животных передается нуждающимся. В этом году малоимущим и социальным учреждениям передали 52,6 т мяса, в том числе 14,7 тонн от ДУМ РТ.

Ранее сообщалось, что на Курбан-байрам мечети Татарстана посетили 133 тысячи человек.