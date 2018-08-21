На Курбан-байрам мечети Татарстана посетили 133 тысячи человек

Сегодня, 21 августа 2018 года, в мечетях Татарстана состоялся праздничный намаз, посвященный одному из главных мусульманских праздников — Курбан-байраму.

Праздничные намазы прошли в 1,4 тыс. мечетях. По примерным подсчетам их посетило около 133 тысяч граждан. Происшествий, по данным пресс-службы МВД по РТ, не было.



Для обеспечения общественного порядка во время проведения религиозных мероприятий задействованы более 1600 сотрудников полиции.

Напомним, в Казани забой будет производиться в 18 местах, а в других городах площадок гораздо меньше. Так, в Чистополе предусмотрены две — возле центра «Ислам» и в мечети «Анас», в Нижнекамске — около Центральной мечети, запланированы площадки в Набережных Челнах в Альметьевске и Заинске.