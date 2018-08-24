В Татарстане до 15 ноября ограничат движение на участке трассы Казань — Оренбург из-за ремонта

В Бавлинском районе Республики Татарстан с 27 августа по 15 ноября временно закроют для движения участок трассы Казань — Оренбург — Измайлово. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Ограничение будет действовать на участке от 3,7 км до 6,8 км трассы. Закрытие проезда связано с ремонтом дороги, пояснили в ведомстве.

Для объезда доступны дорога регионального значения Казань — Оренбург — Дмитриевка — Поповка и федерального значения Казань — Оренбург.

Напомним, что 26 августа для движения транспорта будет временно закрыт участок автодороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном. Это связано с проведением всероссийских соревнований по шоссейным велогонкам Tour de Tatarstan — 2018.