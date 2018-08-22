В Татарстане 26 августа ограничат движение на участке трассы Казань — Оренбург из-за велогонок

В Татарстане 26 августа для движения транспорта будет временно закрыт участок автодороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном. Об этом сообщили в Росавтодоре.

Ограничение будет действовать с 9.00 до 15.00 на участке автодороги с 249-го по 256-й км. Закрытие проезда связано с проведением всероссийских соревнований по шоссейным велогонкам Tour de Tatarstan — 2018, передает RNS.

Проезд автотранспорта будет организован по маршруту Альметьевск — Лениногорск и Альметьевск — Чупаево. После завершения соревнований движение будет осуществляться в штатном режиме.



Ранее общественный транспорт Казани ходил по измененному графику в дни проведения 4 и 5 августа международных соревнований по триатлону.

