Муфтий Татарстана в Саудовской Аравии встретился с королем Салманом

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с королем Саудовской Аравии Салманом, по приглашению которого совершает хадж. Об этом сообщили в ДУМ РТ.

Традиционно по завершении хаджа монаршие особы приглашают на встречу важных гостей из числа паломников. Она началась с чтения Священного Куръана и длилась пару часов. Официальная часть приема завершилась рукопожатиями, после чего гостей пригласили на торжественный обед, рассказали в пресс-службе ДУМ РТ.

Отметим, что это не первая встреча муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина с королем Салманом. В 2017 году во время официального визита короля Саудовской Аравии в Россию муфтий РТ участвовал во встрече Салмана с российскими мусульманами.

