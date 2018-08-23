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Муфтий Татарстана в Саудовской Аравии встретился с королем Салманом

13:41, 23.08.2018
Муфтий Татарстана в Саудовской Аравии встретился с королем Салманом
Фото: dumrt.ru

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с королем Саудовской Аравии Салманом, по приглашению которого совершает хадж. Об этом сообщили в ДУМ РТ.

Традиционно по завершении хаджа монаршие особы приглашают на встречу важных гостей из числа паломников. Она началась с чтения Священного Куръана и длилась пару часов. Официальная часть приема завершилась рукопожатиями, после чего гостей пригласили на торжественный обед, рассказали в пресс-службе ДУМ РТ.

Отметим, что это не первая встреча муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина с королем Салманом. В 2017 году во время официального визита короля Саудовской Аравии в Россию муфтий РТ участвовал во встрече Салмана с российскими мусульманами.

ОбществоКультура Татарстан
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