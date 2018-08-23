Реальная зарплата в Удмуртии за год увеличилась почти на 10%

Среднемесячная начисленная заработная плата работников всех организаций в Удмуртии по итогам первого полугодия составила 31 314 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 11,7%, сообщает Удмуртстат. С учетом инфляции реальная зарплата в республике за это время увеличилась на 9,8%.

В июне 2018 среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Удмуртской Республики сложилась в размере 33 857,9 рубля. Так, работники, занимающиеся сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством получают в среднем 21 456 рублей. Это в 1,6 раза ниже среднего уровня оплаты труда в целом по республике. Традиционно высокая зарплата наблюдалась в организациях финансовой и страховой деятельности — 43 918 рублей и по добыче полезных ископаемых — 48 481 рубль.

При этом уровень оплаты труда работников образования на 6,4% выше среднереспубликанского, работников учреждений культуры и спорта — на 3,7% выше, а вот в здравоохранении работники получают зарплату на 1,1% ниже среднереспубликанской.

Удмуртская Республика по уровню оплаты труда в январе — июне 2018 года среди 14 субъектов Приволжского федерального округа находилась на 6 месте после Пермского края, Татарстана, Самарской и Нижегородской областей, а также Башкортостана.