Эксплуатация ракет «Протон-М» продолжится до 2025 года

Эксплуатация ракет «Протон-М» продолжится до 2025 года. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на форуме «Армия-2018».

По его словам, производство ракет-носителей завершится раньше, в 2020—2021 годах. Рогозин также отметил, что у ведомства есть контракты на 20 ракет до 2025 года, 17 из них подтверждены, три — в работе, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что к концу года в Перми прекратят производство двигателей для ракет-носителей тяжелого класса «Протон-М».