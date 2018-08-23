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Эксплуатация ракет «Протон-М» продолжится до 2025 года

10:50, 23.08.2018
Эксплуатация ракет «Протон-М» продолжится до 2025 года
Фото: mil.ru

Эксплуатация ракет «Протон-М» продолжится до 2025 года. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на форуме «Армия-2018».

По его словам, производство ракет-носителей завершится раньше, в 2020—2021 годах. Рогозин также отметил, что у ведомства есть контракты на 20 ракет до 2025 года, 17 из них подтверждены, три — в работе, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что к концу года в Перми прекратят производство двигателей для ракет-носителей тяжелого класса «Протон-М».

Технологии
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