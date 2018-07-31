Производство двигателей для ракет «Протон-М» в Перми свернут к концу года
К концу года в Перми прекратят производство двигателей для ракет-носителей тяжелого класса «Протон-М».
По словам генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова, пермское предприятие ПАО «Протон-ПМ», которое производит двигатели, будет «загружено» другими заказами. Они будут связаны с продукцией топливно-энергетического комплекса, в том числе с испытаниями газотурбинных установок, сборкой и испытаниями газотурбинных электростанций и производством деталей насосов для нефтегазовой отрасли.
Производство новой продукции планируется сконцентрировать на загородной площадке предприятия в Новых Лядах, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно, что Россия разработает многоразовую ракету среднего класса в ответ на созданный американской корпорацией SpaceX Илона Маска носитель Falcon 9. Созданная в России ракета будет совершать самостоятельную посадку так же, как Falcon 9. При этом будут просчитаны и другие варианты, например, использование парашютов.
Справка
«Протон-ПМ» является одним из ведущих предприятий российской космической отрасли. Там работают 4 392 сотрудника, производственная база включает в себя 14 цехов. В настоящее время компания успешно осваивает производство узлов и агрегатов двигателя нового поколения РД-191 для перспективного семейства ракет-носителей «Ангара».
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