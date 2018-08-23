Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +19

Сегодня, 23 августа, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди.

Ветер северо-западный умеренный до сильного, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +7°С до 12°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +14°С до +19°С.

В Казани днем ожидается от +15°С до +18°С. В Набережных Челнах температура воздуха — от +14°С до +16°С.

Ранее МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре.