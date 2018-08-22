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Власти Казани согласовали КПРФ митинг против пенсионной реформы

22:13, 22.08.2018
Власти Казани согласовали КПРФ митинг против пенсионной реформы

Власти Казани согласовали КПРФ митинг против повышения пенсионного возраста 23 августа.

«Митинг согласован», — сообщил на своей странице во «ВКонтакте» секретарь рескома ТРО КПРФ Артем Прокофьев.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Татарстана приняла решение о регистрации региональной подгруппы инициативной группы по проведению пенсионного референдума.

ОбществоВласть Татарстан
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