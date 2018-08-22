«Лукойл» оценивает новый комплекс на кстовском НПЗ в 90 млрд рублей

«Лукойл» оценивает строительство комплекса по переработке нефтяных остатков с установкой коксования на кстовском нефтеперерабатывающем заводе в 90 млрд рублей.

Гендиректор ООО «Лукойл–Нижегороднефтеоргсинтез» Алексей Коваленко рассказал, что названная ранее сумма в $1 млрд изменилась после разработки проектной документации. Он не исключил, что стоимость проекта еще будет скорректирована, передает «Коммерсант».

Коваленко рассказал, что к настоящему моменту предприятие подготовило площадки под строительство комплекса и готовится передать их подрядчикам. В сентябре голландские и итальянские компании приступят к строительству установок. В первой половине 2021 года строительство планируется завершить.