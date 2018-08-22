Грузия подала иск в ЕСПЧ против России

Грузия подала иск в Европейский суд по правам человека против России.

«Требование Грузии в том, чтобы Европейский суд установил ответственность России за нарушение многих статей Европейской конвенции», — говорится в сообщении.

Так, Тбилиси обвиняет Москву в оккупации территории страны и целенаправленном притеснении этнических грузин в республике.

«Эти нарушения имеют дискриминационный мотив и направлены на дальнейшее преследование и запугивание этнических грузин, с тем чтобы не допустить возвращения грузинского населения в Абхазию и Цхинвал», — заявили в ведомстве.

Напомним, что в 2015 году Тбилиси в ЕСПЧ потребовал от Москвы выплатить компенсацию в 70,32 млн евро за массовую депортацию грузин из России в 2006 году. Решение было принято в пользу Грузии. Второй иск, который касается августовской войны 2008 года, как заявляют в Минюсте, ожидает решения суда.