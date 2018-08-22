Госсовет РТ потратит на печать фотографий и изготовление фоткниг почти 250 тыс. рублей

Аппарат Государственного совета потратит на оказание оперативных фотоуслуг для нужд парламента 234,2 тыс. рублей. Деньги выделят из бюджета РТ.

Согласно тендеру, размещенному на сайте госзакупок, победитель акционадолжен будет заниматься художественной обработкой фотографией. их печатью, а также разработкой и изготовлением фотокниг и евроальбомов.

Услуги должны быть оказаны по заявке заказчика с момента вступления в силу государственного контракта по 31 декабря 2018 года



Ранее сообщалось, что на ремонт Большого зала Госсовета Татарстана потратят 187 млн рублей.