Концепцию казанского экорайона от Татинвестгражданпроекта сняли с рассмотрения

На открытый конкурс на разработку концепции и мастер-плана экорайона в Казани было зарегистрировано 122 обращения. Об этом сообщил на первом заседании жюри гендиректор агентства «Центр» Сергей Георгиевский.

В итоге в конкурсе приняли участие 47 архитектурных мастерских и консорциумов из 37 городов мира. Подробному обсуждению и изучению подвергнутся лишь 10 заявок. Ряд из них, в том числе и от Татинвестгражданпроекта, уже сняты с рассмотрения, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее сообщалось, что в Казани появится первый в городе экспериментальный экорайон. В Республиканском фонде поддержки рассказали, что он будет транслировать внегородской образ жизни в городской черте с максимальной интеграцией застройки в существующий природный ландшафт.