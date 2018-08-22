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Роспотребнадзор проконтролирует подготовку образовательных учреждений к учебному году

08:26, 22.08.2018
Роспотребнадзор проконтролирует подготовку образовательных учреждений к учебному году
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Роспотребнадзор усилил контроль за подготовкой общеобразовательных организаций к новому учебному году.

Всего образовательным учреждениям было выдано более 16 тыс. предписаний по ремонту школ, систем водоснабжения, канализации и другого. Уже сейчас выполнено 90% от всех необходимых мероприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Роспотребнадзор выяснил, что в Нурлатском районе процент неблагополучных по санусловиям школ резко превышает среднероссийский по Татарстану.

ОбществоОбразование
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