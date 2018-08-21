Путин учредил памятную медаль «За строительство Крымского моста»

Президент России Владимир Путин учредил памятную медаль «За строительство Крымского моста». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, медаль будут вручать российским и иностранным гражданам, а также организациям, «внесшим значительный вклад в строительство Крымского моста, в том числе в проведение работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию и иных работ, связанных с сооружением Крымского моста".

В этом году из резервного фонда президента будет выделено 27,8 млн рублей на изготовление медалей, капсул, футляров, бланков, грамот и папок к ним.

Напомним, что открытие Крымского моста состоялось 15 мая. В конце июля ЕС ввел санкции против шести российских компаний из-за строительства сооружения.