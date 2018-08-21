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Путин учредил памятную медаль «За строительство Крымского моста»

22:32, 21.08.2018
Путин учредил памятную медаль «За строительство Крымского моста»
Фото: publication.pravo.gov.ru

Президент России Владимир Путин учредил памятную медаль «За строительство Крымского моста». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, медаль будут вручать российским и иностранным гражданам, а также организациям, «внесшим значительный вклад в строительство Крымского моста, в том числе в проведение работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию и иных работ, связанных с сооружением Крымского моста".

В этом году из резервного фонда президента будет выделено 27,8 млн рублей на изготовление медалей, капсул, футляров, бланков, грамот и папок к ним.

Напомним, что открытие Крымского моста состоялось 15 мая. В конце июля ЕС ввел санкции против шести российских компаний из-за строительства сооружения.

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