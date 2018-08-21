В России может появиться экологическое страхование

Экспертный совет при правительстве подготовил предложения по развитию в России экологического страхования.

В качестве конкретных мер предлагается разработать либо закон об экостраховании, либо методические рекомендации «Об условиях и организации экологического страхования в РФ».

Также эксперты выступают за создание открытых информационных ресурсов о состоянии окружающей среды и единого стандарта экологического страхования, учитывающего требования различных отраслей экономики, пишет "Российская газета".



В регионах предлагается запустить проекты по разным видам экологического страхования: страхование ответственности за вред, причиненный окружающей среде, страхование участков лесного фонда, страхование ответственности недропользователей за невыполнение обязательств по договорам недропользования и другие.

По словам авторов предложений, их реализация позволит стимулировать предприятия к использованию новых технологий и «материализовать» их ответственность за загрязнение окружающей среды.

Ранее сообщалось, что национальный экологический проект обойдется российским компаниям в 140 млрд рублей в год. В него входит резкое сокращение загрязнения воздуха в центрах металлургии, переработка 80% отходов в РФ к 2024 году, переход на полное лесовосстановление и начало реабилитации Волги.