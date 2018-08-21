В Удмуртии суд арестовал кандидата в депутаты гордумы Ижевска за пьяную езду
В Удмуртии на 10 суток арестован бывший депутат Госсовета республики Сергей Сороколет. Эта мера применена к нему за вождение без прав, а также пьяную езду.
Выдвинувшийся в депутаты гордумы Ижевска 50-летний бизнесмен не смог оспорить решение мирового судьи о своем аресте. В Устиновском райсуде Ижевска поддержали решение предыдущей инстанции, передает ИА «Удмуртия».
Суд признал его виновным в правонарушении предусмотренном частью 3 статьи 12,8 КоАП РФ.
Стоит отметить, что в пятом созыве Госсовета УР Сороколет входил во фракцию ЛДПР.
Напомним, в гордуму Ижевска также пытался выдвинуться бывший глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин. Однако суд признал его выдвижение незаконным.ОбществоВластьПроисшествия Удмуртия
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