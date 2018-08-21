В Башкирии руководителя реабилитационного центра приговорили к 9 годам колонии за пожар с 12 погибшими

Стерлитамакский горсуд признал руководителя сети реабилитационных центров «Содействие» Алексея Чалого виновным в оказании небезопасных услуг и нарушениях требований пожарной безопасности, повлекших смерть более двух человек. Он приговорен к 9 годам колонии общего режима.

Установлено, что в марте 2016 года в одном из центров произошел пожар. Запертые двери и решетки на окнах не позволили пациентам выбраться. В результате от отравления угарным газом погибли 12 человек.

«В суде установлено, что реабилитационный центр располагался в одноэтажном кирпичном доме в г. Стерлитамак, который не был приспособлен для его полноценного функционирования. В доме не было пожарной сигнализации, средств пожаротушения и второго эвакуационного выхода», — отмечает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Отмечается также, что Чалый вину так и не признал.