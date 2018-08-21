Новости общества

13:25 МСК
Новости раздела
Общество

Суд приговорил экс-главу района в Самарской области к двум годам условно за мошенничество

12:03, 21.08.2018 1
Суд приговорил экс-главу района в Самарской области к двум годам условно за мошенничество

Нефтегорский райсуд Самарской области признал бывшего главу района Владимира Корнева виновным в мошенничестве. Экс-чиновник приговорен к 2 годам лишения свободы условно.

По версии следствия, в 2010 году Корнев получил взятку за возможность получить квартиру в строящемся доме. Стоимость квартиры составила около 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

Мошенничеством это преступление признано потому, что реальной возможности повлиять на раздачу квартир глава района не имел.

ОбществоВластьПроисшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:27
    так он взятку брал? Почему нет штрафа в 200 раз? Или он мошенник на верхнем уровне управления Нефтегорском - почему не за решеткой - особый цинизм?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты