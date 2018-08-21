В Нижегородской области количество коррупционных преступлений выросло почти на 20%

По итогам 7 месяцев 2018 года в Нижегородской области выявлено 227 преступлений коррупционной направленности. По сравнению с тем же периодом предыдущего года этот показатель вырос на 19%.

При этом количество выявленных коррупционеров также выросло на 16% до 135 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

По данным надзорного ведомства, правоохранители обнаружили 10 фактов отмывания нелегальных доходов.

Количество взяток выросло на 14% до 69. Из них по ст. 290 УК РФ (получение взятки) выявлено 18 преступлений. По ст. 291 УК РФ (дача взятки) – 14, по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) – 4, по ст.291.2 УК РФ (мелкая взятка (до 10 тысяч рублей) – 33.