Андрей Назаров: «Таких бортов, как у нас, нет ни у кого. Ни в КХЛ, ни в НХЛ»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров оценил нововведения на домашней арене нижнекамцев.

— Когда финская площадка будет в Нижнекамске?

— Здесь мы должны поблагодарить руководство клуба, которое заказало новую площадку в Финляндии. Накануне нашего выезда в Казань она на нескольких фурах была доставлена в Нижнекамск, рекордными темпами идет ее установка на «Нефтехим Арене».

Мы уже посмотрели на новые борта, были приятно удивлены. В них будут вмонтированы два четырехметровых телевизора HD-качества самого последнего поколения. И болельщики, и хоккеисты, и мы, тренеры, сможем на этих плазмах, расположенных на двух противоположных бортах, наблюдать ту картинку, которая подается на куб под сводами стадиона.

Могу сказать, что такой техники и таких бортов в КХЛ точно нет. Насколько я знаю, нет их в НХЛ, несколько ведущих клубов там только начинают идти по этому пути.



— Болельщики уже оценили эти ультрасовременные плазмы?

— Премьера — 3 сентября в матче-открытия сезона против «Витязя». Праздник в парке «Семья» подтвердил нам, что хоккейный ажиотаж в городе не просто продолжается, но и набирает ход. В Нижнекамске — все для болельщиков. Как и в Татарстане в целом, — приводит слова специалиста RussiaHockey.

«Коробка» финского размера — 60 на 28 метров. Стандартная европейская площадка — на два метра шире (60 на 30 метров). За счет уменьшение льда клубы рассчитывают улучшить зрелищность игры.