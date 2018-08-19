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Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа из-за протестов палестинцев

11:21, 19.08.2018
Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа из-за протестов палестинцев

Власти Израиля решили закрыть контрольно-пропускной пункт на границе с сектором Газа из-за протестов палестинцев.

КПП останется открыт для прохода больных, а также «для гуманитарных случаев», передает AFP со ссылкой на официальные источники.

Напомним, 10 августа боевики в палестинском секторе Газа договорились с Израилем о прекращении военных действий, которые продолжались последние полтора дня.

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