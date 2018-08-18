«Самый бедный президент в мире» отказался от пенсии сенатора

Экс-президент Уругвая Хосе Мухика досрочно сложил с себя полномочия сенатора и отказался от пенсии.

Прошение об отставке Мухика направил спикеру Сената, вице-президенту Уругвая Лусии Топлански, которая является его супругой. Свою отставку он объяснил тем, что «устал после долгого пути», сообщает BBC.

Сейчас Хосе Мухике 83 года. Он был президентом Уругвая с 2010 по 2015 годы, а потом работал в Сенате. Его прозвали «самым бедным президентом в мире» за то, что он вел скромный образ жизни.

Мухика вместе с женой жил на своей фамильной ферме и отдавал на благотворительность почти всю президентскую зарплату. Кроме того, бывший президент Уругвая летал эконом-классом и ездил на голубом Volkswagen Beetle 1987 года выпуска.