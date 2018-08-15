«Приставила лезвие к шее приемной дочери»: в Татарстане задержали приемную мать убитой сироты

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Сегодня в Алексеевском районе Татарстана была задержана 37-летняя Элла Григорьева, мужа которой обвинили в убийстве 9-летней приемной девочки. В ходе следствия появились основания подозревать и приемную мать в истязании детей.

По версии следствия, с августа 2017 года по июнь 2018-го подозреваемая систематически применяла силу к приемной дочери 2008 года рождения. «По показаниям девочки, в мае этого года женщина приставила лезвие ножа к ее шее и нанесла ей порезы», — рассказал «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий, отметив, следствие будет просить об аресте Григорьевой.

Потерпевшей по новому уголовному делу признана старшая сестра покойной Жанны — напомним, два года назад в семью Григорьевых под опеку отдали трех сестер и брата, а 4 августа одна из них — 9-летняя Жанна была найдена мертвой со следами ожогов, побоев и закрытой черепно-мозговой травмой. Под арест по обвинению в ее убийстве оправлен 39-летний глава приемной семьи Роман Григорьев. Вину он признал лишь частично, сказал, что шлепал девочку, потому что не слушалась.

Сама Элла Григорьева обнародовала свою версию ЧП с девочкой — мол, подавилась яблоком и упала. Однако источники «Реального времени» уверяют — эксперты не обнаружили в дыхательных путях покойной никаких посторонних предметов, а причиной смерти назвали — серьезную травму головы.

Еще одной фигуранткой этого дела стала 56-летняя Елена Секалина, экс-начальник районного отдела опеки и попечительства, ее подозревают в преступной халатности, выразившейся в отсутствии контроля за условиями проживания приемных детей у Григорьевых.